In die gleiche Richtung wie der Stifel-Analyst dachte vor wenigen Tagen auch der für Siegfried zuständige Experte der Zürcher Kantonalbank (ZKB), Daniel Jelovcan: Die Siegfried-Aktien seien selten so günstig bewertet gewesen wie gegenwärtig, «insbesondere im Hinblick auf das von uns erwartete beschleunigte Wachstum durch neue Kapazitäten und das substanzielle Margensteigerungspotenzial». Das in Zofingen ansässige Unternehmen sei im Bereich «Small Molecules» in den USA so gut wie kein anderes Unternehmen aufgestellt - sogar besser als der Branchennachbar Lonza, führt der ZKB-Experte aus. Er stuft Siegfried mit «Übergewichten» ein und veranschlagt den fairen Wert je Aktie bei 130 Franken. Dieser ist klar mehr, als die Titel je wert gewesen sind.