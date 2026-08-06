Während der Swiss Performance Index 0,4 Prozent vorrückt, treibt ein 3,5-prozentiges Plus die Aktien von Siegfried auf 79,25 Franken. Das ist der höchste Stand seit Anfang Juni und entspricht einem Zwei-Monate-Hoch. Im frühen Handel ging es sogar um über 6 Prozent auf 81,45 Franken hoch.
Grund für die Kursavancen des Pharmazulieferers am heutigen Donnerstag ist ein positiver Kommentar des zuständigen Analysten der US-Investmentbank Stifel, Ed Hall. Er hebt das Rating auf «Buy» von «Hold» und zieht das Kursziel auf 90 von 75 Franken hoch.
Hall ist der Ansicht, dass sich die Erwartungen weitgehend neu justiert haben und der Markt sich zu sehr auf ein schwaches erstes Halbjahr konzentriert, über das Siegfried am 21. August berichten wird. Der Fokus auf ein trübes erstes Semester senke nun die Hürden für eine Überraschung nach oben.
Die Aktie von Siegfried werde mit dem grössten Abschlag gegenüber den Valoren vergleichbarer Unternehmen seit fünf Jahren gehandelt. Daraus ergebe sich Spielraum für eine Bewertungsanpassung sowie für Deckungskäufe durch Leerverkäufer. Dazu brauche das Management um CEO Marcel Imwinkelried lediglich den Ausblick bestätigen und ein Erstsemester-Ergebnis abliefern, das im Rahmen der Erwartungen liegt.
In die gleiche Richtung wie der Stifel-Analyst dachte vor wenigen Tagen auch der für Siegfried zuständige Experte der Zürcher Kantonalbank (ZKB), Daniel Jelovcan: Die Siegfried-Aktien seien selten so günstig bewertet gewesen wie gegenwärtig, «insbesondere im Hinblick auf das von uns erwartete beschleunigte Wachstum durch neue Kapazitäten und das substanzielle Margensteigerungspotenzial». Das in Zofingen ansässige Unternehmen sei im Bereich «Small Molecules» in den USA so gut wie kein anderes Unternehmen aufgestellt - sogar besser als der Branchennachbar Lonza, führt der ZKB-Experte aus. Er stuft Siegfried mit «Übergewichten» ein und veranschlagt den fairen Wert je Aktie bei 130 Franken. Dieser ist klar mehr, als die Titel je wert gewesen sind.
Das Allzeithoch stammt vom September 2024 und liegt bei 118,80 Franken - mehr als 45 Prozent über der aktuellen Notiz der Aktie. Doch auch wenn dieser Rekordstand kurzfristig kaum greifbar erscheint, so haben Anlegerinnen und Anleger in den Prognosen von Stifel und der ZKB zwei Anhaltspunkte für ihre Überlegungen zur Siegfried-Aktie.
Die positive Einschätzung der beiden Experten wird vom Gros der anderen Analysten gestützt. Der von der Nachrichtenagentur AWP erfasste Konsens für das Preisziel bei 99,34 Franken. Es gibt acht Kaufempfehlungen, sechs «Halten»- und kein «Verkaufen»-Rating.