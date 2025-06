«Es ist an der Zeit, über eine Anpassung des Leitzinses nachzudenken», sagte Direktoriumsmitglied Michelle Bowman am Montag in einer Rede in Prag. Die Inflation scheine sich auf einem nachhaltigen Weg hin zum Ziel der Notenbank von zwei Prozent zu befinden. Sie erwarte «nur minimale Auswirkungen» der Handelspolitik auf die Preisentwicklung. Sollte der Inflationsdruck weiterhin begrenzt bleiben, würde sie eine Senkung des Leitzinses bereits auf der Sitzung im Juli befürworten, betonte Bowman.