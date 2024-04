So empfiehlt das Finanzministerium in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zur Reform der Bankenregulierung strengere Eigenmittelanforderungen für die grösste Bank des Landes, ohne allerdings konkrete Zahlen zu nennen. Darüber hinaus enthält der 339-seitige Bericht zum sogenannten «Too Big To Fail»-Regelwerk (TBTF) eine Fülle von weiteren Vorschlägen. Insgesamt werden 22 Massnahme zur Umsetzung empfohlen, allerdings auch Vorschläge verworfen.