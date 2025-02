«Mit fast zwanzig Millionen Franken für den CEO wird eine Vergütung auf einem Niveau ausgerichtet, das in der Schweiz seit vielen Jahren nicht mehr zu beobachten war», erklärte Ethos am Freitag. «Ethos empfiehlt den Aktionärinnen und Aktionären, gegen alle Traktanden im Zusammenhang mit Vergütungen zu stimmen.» Die Generalversammlung des Arzneimittelherstellers aus Basel findet am 7. März statt. Der Verwaltungsrat von Novartis hat unter anderem beantragt, für die elf Mitglieder der Geschäftsleitung für das Jahr 2026 in Summe Saläre in Höhe von maximal 95 Millionen Franken zu genehmigen.