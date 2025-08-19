So empfiehlt ISS den Eignern, gegen die Wiederwahl von Verwaltungsratspräsident Johann Rupert und Verwaltungsrat Anton Rupert zu stimmen, wie es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Bericht hiess. ISS begründete die Empfehlung damit, dass beide von der zweigeteilten Stimmrechtsstruktur des Schweizer Konzerns profitierten. Wie aus Angaben auf der Richemont-Website hervorgeht, kommt die Rupert-Familie mit einem Aktienanteil von 9,1 Prozent auf einen Stimmrechtsanteil von 50 Prozent.