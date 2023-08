Dies zeigt die monatliche Reuters-Umfrage bei 500 grossen japanischen Unternehmen, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Der Gesamtindex für die Stimmung der grossen Hersteller stieg im August auf plus 12 von plus 3 im Vormonat. Der Index bei den Dienstleistungsunternehmen stieg auf 32 von 23 im Vormonat. Die Reuters-Tankan-Umfrage korreliert stark mit dem vierteljährlichen Tankan-Bericht der Bank of Japan (BOJ).