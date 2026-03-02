Krise seit über drei Jahren

Der Index bleibt mit dem aktuellen Stand also klar unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten - schon den 38. Monat in Folge. Somit folge der hiesige Index den Pendants in den USA und Deutschland nicht, wie die UBS-Ökonomen feststellen. Diese hatten zu Beginn des Jahres erstmals seit einem bzw. gut drei Jahren wieder die 50-Punkte-Marke überschritten.