Zurückhaltung bei Investitionen

Auch die finanzielle Zuversicht der Schweiz wachse überdurchschnittlich stark. Der entsprechende Index kletterte um 8,4 Prozent. Rückenwind erhalte die Stimmung durch handelspolitische Entlastungen, etwa die Reduktion der US-Zölle auf Schweizer Importe auf 15 von 39 Prozent im November. Trotz der steigenden Zuversicht blieben Schweizer Unternehmen bei Investitionen aber vorsichtig, hiess es weiter.