Der "Caixin"-Indikator gibt die Stimmung in eher kleineren und mittleren Unternehmen der Privatwirtschaft wieder. Am vergangenen Wochenende war der offizielle Stimmungsindikator der Regierung veröffentlicht worden, der die Lage in eher grossen und staatlichen Betrieben abbildet. Hier zeigte sich eine deutlich trübere Stimmung: Der Indexwert war von 46,7 Punkten im November auf nur noch 41,6 Zähler im Dezember eingebrochen.