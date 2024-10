Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im Oktober den fünften Monat in Folge eingetrübt. Das Barometer für die Exporterwartungen in der Industrie sank auf minus 6,7 Punkte, von minus 6,5 Punkten im September, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage mitteilte. Das ist der schlechteste Wert seit Januar. «Die Unternehmen profitieren gegenwärtig nicht von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in anderen Ländern», sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. «Die Durststrecke der Exportwirtschaft setzt sich somit weiter fort.»