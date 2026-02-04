Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) verharrte bei 53,8 Punkten, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 53,5 Punkte gerechnet. Damit liegt der Indikator weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem für die US-Wirtschaft wichtigen Dienstleistungsbereich. Die Indikatoren für die Beschäftigung und für neue Aufträge gaben nach. Verbessert hat sich der Wert für bezahlte Preise.