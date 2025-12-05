Das Konsumbarometer legte im Dezember auf 53,3 Punkte zu, wie die Universität Michigan am Freitag zu ihrer Umfrage mitteilte. Im November hatte es noch bei 51,0 Zählern gelegen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen waren nur von einem Anstieg auf 52,0 Punkte ausgegangen. «Insgesamt haben sich die Einschätzungen der aktuellen Lage kaum verändert, während sich die Erwartungen verbessert haben», sagte Umfragechefin Joanne Hsu. Besonders zu ihren persönlichen Finanzen gaben sich die Befragten optimistischer.