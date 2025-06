Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 49,9 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Der Wert liegt damit erstmals seit Juni 2024 knapp unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg auf 52,0 Punkte gerechnet.