In der Industrie hatte sich der Indikator laut Daten vom Mittwoch ebenfalls eingetrübt. Der Indikator liegt zudem unter der Wachstumsschwelle. Der Indikator für die Gesamtwirtschaft im September fiel ebenfalls deutlich, um 3,4 Punkte auf 50,1 Punkte. Dies ist der tiefste Stand seit fünf Monaten. Es war eine Bestätigung der Erstschätzung von 51,0 Punkten erwartet worden.