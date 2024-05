Der Automarkt in Deutschland ist zuletzt spürbar geschrumpft: Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen sank im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,2 Prozent auf knapp 264.000 Fahrzeuge, wie das Kraftfahrt-Bundesamt ermittelte. Zum Teil liege das an drei Arbeitstagen weniger im Vergleich zum März vergangenen Jahres, erklärten der Verband der Automobilindustrie (VDA) und der Importeursverband VDIK. Dies ergebe sich durch die Osterfeiertage. Vom Vorkrisenstand 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie, sei der deutsche Markt noch weit entfernt, erklärte Autoexperte Constantin Gall von der Beratungsfirma EY. Eine Erholung sei nicht in Sicht. «Wachstumsimpulse fehlen, die Konjunktur schwächelt, Privatleute und Unternehmen bleiben in Wartestellung.»