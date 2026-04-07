Ausserdem könnte sich der Jobabbau laut Ifo in den ‌kommenden Monaten verlangsamen: Die Beschäftigungserwartungen stiegen auf minus 19,8 Punkte, von minus 44 Punkten im Februar. Darauf deuten auch ​erste ​Anzeichen in der amtlichen ⁠Statistik: Im ersten Quartal 2026 wurden ​wieder mehr neue ⁠Stellen für Berufe, die für die Autoindustrie relevant sind, ‌bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet. «Damit scheint der Rückgang an neuen Stellen, der seit 2022 ‌zu beobachten war, zu einem Halt ​gekommen zu sein», erklärte Wölfl.