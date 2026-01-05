Dagegen zog der PMI für den Dienstleistungssektor klar an. Er kletterte zum Jahresschluss um 6,9 Stellen auf 52,1 Punkte und damit über die Wachstumsschwelle. Dabei habe sich bei den Dienstleistern vor allem die Auftragssituation deutlich erholt, heisst es. In der AWP-Umfrage hatten Ökonomen mit einer Spanne von 48,5 bis 50,4 Punkten klar weniger erwartet.