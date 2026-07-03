Eine Stütze für die Branche liefert das Geschäft im Inland und im ‌europäischen Ausland. Im Inland sei die Elektromobilität nach wie vor Wachstumstreiber, sagte Wölfl. Von Januar bis Mai 2026 wurden demnach in Deutschland knapp 284'000 ​rein batteriebetriebene Fahrzeuge (BEV) neu zugelassen. Das sind 40 Prozent mehr ​als im Vorjahreszeitraum. Damit liegt der durchschnittliche ​Anteil von BEVs an allen Neuzulassungen bislang im Jahr 2026 bei knapp 24 ‌Prozent. Von Januar bis Mai 2025 lag er bei 17 Prozent.