Der Index für die nicht-verarbeitenden Unternehmen kletterte auf plus 34 Zähler und damit etwas stärker als erwartet. Vor drei Monaten hatte er bei 32 gelegen. Die plus 34 sind der höchste Wert seit August 1991. Die Stimmung unter den grossen Herstellern verschlechterte sich hingegen erstmals seit vier Quartalen, was auch auf Unterbrechungen in der Automobil-Produktion zurückgeführt wurde. Der entsprechende Index ging auf plus elf Zähler zurück, nach plus 13 im Dezember. Am Markt war aktuell im Durchschnitt mit plus zehn gerechnet worden.