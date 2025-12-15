Der Umfrage zufolge gehen die Unternehmen davon aus, dass die Teuerung in einem, drei und fünf Jahren bei 2,4 Prozent liegen wird. Dies deutet darauf hin, dass sich die Inflationserwartungen der Unternehmen um das Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank verankern. Die Unternehmen erwarten jedoch, dass sich die Bedingungen in den kommenden drei Monaten verschlechtern werden. Als Gründe gelten Sorgen über die Auswirkungen höherer US-Zölle und ein schwacher Konsum. Zudem klagen die Firmen über einen akuten Arbeitskräftemangel.