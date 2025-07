Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Einkaufsmangerindex legte im Vergleich zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 50,4 Zähler zu. Dies teilte Caixin am Dienstag in Peking mit. Experten hatten mit einem Anstieg gerechnet, aber nicht in dieser Höhe. Damit kletterte der Index wieder über die sogenannte Expansionsschwelle. Werte darüber deuten anziehende Geschäfte bei den befragten Unternehmen hin.