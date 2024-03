Beschäftigung wird belastet

Während der Industrie-PMI durch eine weniger pessimistische Einschätzung der Produktionssituation etwas gestützt wurde, sei der deutliche Rückgang der Beschäftigungskomponente ein Wermutstropfen gewesen, so die Experten. In das nun vorsichtigere Bild passe auch die Angabe von 17 Prozent der Firmen, dass im Februar in ihrem Unternehmen Teile der Belegschaft in Kurzarbeit gewesen seien.