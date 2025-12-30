Nach dem knappen Anstieg im Vormonat geht es mit dem KOF-Konjunkturbarometer wieder etwas stärker und mittlerweile den vierten Monat in Folge nach oben. Konkret kletterte das vom KOF Institut der ETH Zürich erhobene Konjunkturbarometer um 1,7 Punkte auf 103,4 Zähler, wie das KOF am Dienstag mitteilte. Bereits in den drei Monaten zuvor hatte sich die Stimmung jeweils verbessert.