Die Stimmung für globale Aktien hat sich so sehr verschlechtert, dass ein von Sanford C. Bernstein & Co. entwickelter Indikator ein Kaufsignal ausgesendet hat. "Eine weitere Bärenmarktrallye ist durchaus möglich", schrieben Strategen in einer Anlegernotiz, die von Bloomberg zitiert wird. "Die Stimmung unter den Anlegern ist inzwischen so schlecht, dass in den nächsten vier Wochen die Chancen auf positive Renditen höher sind als auf Verluste'', meinen sie weiter.