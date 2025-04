Im Vorjahr waren es noch 54 Prozent gewesen, wie aus einer weltweiten Umfrage des Beratungsunternehmens Gallup hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. An der Befragung zwischen April 2024 und Dezember 2024 nahmen 227'000 Beschäftigte in 149 Ländern teil, davon über 52'000 in Europa.