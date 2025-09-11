Nach dem 39-Prozent-Zollhammer intensivierten sie ihre Suche nach Alternativen zu den USA noch einmal. So wollten nun ein Viertel der Firmen ihren Fokus auf andere Märkte legen. Im Juli waren es nur 17 Prozent. 22 Prozent seien zudem auf der Suche nach neuen Absatzmärkten und elf Prozent hätten im Ausland neue Werke oder Tochterfirmen eröffnet. Gleichzeitig werde der EU-Markt für Schweizer Firmen wichtiger.