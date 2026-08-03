Einkaufspreise und Lieferfristen steigen

Bei den Teilindizes sei die Produktionskomponente im Juli zwar deutlich gefallen, mit 54,2 Punkten aber über der Wachstumsschwelle geblieben und habe so wesentlich zur positiven Dynamik des Indikators beigetragen, heisst es weiter. Die Auftragsbestandskomponente verharrte derweil nahe bei 53 Punkten und deute damit nach einer längeren Phase des Rückgangs auf eine Erholung des Auftragsvolumens hin. Wie bereits in den letzten acht Monaten habe hingegen die Beschäftigungskomponente den Indikator belastet. Sie fiel um 1,3 Punkte auf 47,7.