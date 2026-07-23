STMicro steigerte den Konzernumsatz im zweiten Quartal um 26 Prozent auf 3,49 ‌Milliarden Dollar. Für das aktuelle Vierteljahr prognostiziert der Infineon-Rivale Erlöse von 3,7 Milliarden Dollar mit einer Abweichung von plus/minus ​3,5 Prozent. Analysten hatten im Schnitt 3,72 ​Milliarden Dollar vorhergesagt. Er rechne für ​das vierte Quartal mit einer Beschleunigung des Wachstums, betonte Konzernchef Jean-Marc Chery. ‌Der Treiber sei unter anderem das Rechenzentrumsgeschäft. Im Gesamtjahr werde der Umsatz dieser Sparte voraussichtlich bei mehr als einer ​Milliarde ​statt rund einer ⁠Milliarde Dollar liegen. Für 2027 erwarte er ​eine Verdoppelung auf ⁠mehr als zwei Milliarden Dollar.