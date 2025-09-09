Die populistische und einwanderungskritische Fortschrittspartei unter Führung der 47-jährigen Sylvi Listhaug hat bei der Wahl ihr bisher bestes Ergebnis erzielt. Sie sicherte sich 48 Sitze und konnte ihre Mandatszahl damit mehr als verdoppeln. Das Versprechen der Partei, die Steuern deutlich zu senken, fand offenbar bei vielen Wählern Anklang. Listhaug, die den früheren US-Präsidenten Ronald Reagan und die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher als ihre Vorbilder nennt, warb im Wahlkampf damit, aus ihrer Sicht verschwenderische öffentliche Ausgaben etwa für Entwicklungshilfe und Subventionen für grüne Energien zu kürzen.