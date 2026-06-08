Störungen durch unbefugte Drohnenflüge haben der deutschen Luftverkehrswirtschaft im vergangenen Jahr einen erheblichen Schaden zugefügt. Nach einer am Montag veröffentlichten ‌Analyse ⁠des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) beläuft sich der betriebswirtschaftliche Schaden ⁠auf mindestens 60 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung von Folgekosten durch Verspätungen und Flugstreichungen könnte sich ‌die Summe auf bis zu 160 Millionen Euro ‌erhöhen, teilte das DLR mit. «Unbefugte Drohnenflüge im ​Umfeld von Flughäfen können erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen und stellen zugleich eine Herausforderung für die Sicherheit und Resilienz des Flugbetriebs dar», erklärte der kommissarische Direktor des DLR-Instituts für Luftverkehr, Florian Linke.