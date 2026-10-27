Der Vontobel-Experte Stefan Schneider traut den Valoren vorerst kein weiteres Potenzial zu. Er stuft die Aktien mit «Hold» und einem Kursziel von 125 Franken ein. Die Rentabilitätstreiber im Quartal waren ein stärker als erwarteter Umsatz, aber auch Produktivitätsverbesserungen. Zudem verzeichnete das Pharmaunternehmen eine stärker als erwartete Position «sonstige Erträge». Trotz der guten Ergebnisse stellt Schneider von Vontobel fest, dass der Umsatz hauptsächlich auf die überdurchschnittliche Performance älterer Produkte zurückzuführen sei, während neuere Medikamente Schwierigkeiten hatten, die Erwartungen zu erfüllen.