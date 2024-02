«Das Thema 'Atomar' gehört nicht in der Öffentlichkeit diskutiert», sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag am Mittwoch im Deutschlandfunk. Frankreich biete zwar Gespräche über Atomwaffen an, aber die Fähigkeiten des Landes reichten nicht als Schutzschirm, es habe «eine nicht vergleichbare atomare Abschreckung» wie die USA. Nur die USA könnten einen über Jahrzehnte aufgebauten Schutzschirm anbieten, der etwa auch die baltischen Nato-Länder miteinbeziehe. «Ich persönlich bin der Meinung, wir müssen konventionell stärker werden, wir müssen deutlich mehr in den Cyberbereich machen», fügte sie hinzu.