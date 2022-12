Warnzeichen

Der Zusammenbruch von Wirecard war für Behörden und Politik eine Blamage. Seit Jahren hatte es warnende Hinweise gegeben, die öffentlich diskutiert wurden. Leerverkäufer wie Fraser Perring und Berichte in der Financial Times stellten die Bilanzierung von Geschäften in Asien und dem Nahen Osten in Frage. Wirecard bestritt stets jedes Fehlverhalten. Die Münchner Staatsanwaltschaft schlug sich zunächst auf die Seite des Unternehmens und ermittelte gegen Journalisten und Leerverkäufer. Bafin-Chef Felix Hufeld musste in Folge des Skandals sogar seinen Hut nehmen.