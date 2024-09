Im Ringen um Strafzölle gegen Elektroautos aus China hofft der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck auf eine politische Lösung. In den Gesprächen mit China sehe er Fortschritte, sagte der Grünen-Politiker auf der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover. «Da löst sich schon was.» Er wolle vermeiden, «dass wir in einem Zug um Zug irgendwann eskalierenden Streit um Zölle enden». Das schade nur der deutschen und der europäischen Volkswirtschaft.