Der Konzernumsatz von Richemont kletterte in den Monaten April bis Juni verglichen mit der Vorjahresperiode um 17 Prozent auf 6,33 Milliarden Euro, währungsbereinigt gar um 20 Prozent. Mit den Umsatzzahlen hat Richemont die Erwartungen der Analysten klar übertroffen, welche mit einem Gruppenumsatz von 5,91 Milliarden Euro und einem Wachstum in Lokalwährungen von 11,5 Prozent gerechnet hatten.