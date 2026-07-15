Die Aktien von Richemont gewinnen nach der Publikation der Quartalszahlen im frühen Handel am Mittwoch mehr als 6 Prozent auf 195 Franken. Damit markieren die Titel in der Spitze ein neues Allzeithoch. Die Jahresbilanz beträgt 2016 rund 6,5 Prozent Plus. Im Sog des Luxusgüterkonzerns gewinnt auch die Inhaberaktie von Swatch 3 Prozent.
Der Konzernumsatz von Richemont kletterte in den Monaten April bis Juni verglichen mit der Vorjahresperiode um 17 Prozent auf 6,33 Milliarden Euro, währungsbereinigt gar um 20 Prozent. Mit den Umsatzzahlen hat Richemont die Erwartungen der Analysten klar übertroffen, welche mit einem Gruppenumsatz von 5,91 Milliarden Euro und einem Wachstum in Lokalwährungen von 11,5 Prozent gerechnet hatten.
Dementsprechend auch die Worte der Experten. Jean Philippe Bertschy von Vontobel bezeichnet die Zahlen als «stratosphärisches Umsatzwachstum», angetrieben durch die Stärke des Einzelhandels. Es sei das Ergebnis jahrelanger konsequenter Umsetzung, disziplinierter Preiserhöhungen, effizienter Kapitalallokation und eines Portfolios hochbegehrter Marken mit starker Preissetzungsmacht und geografischer Diversifizierung.
Der einzige Schwachpunkt in den heutigen Zahlen seien rückläufige Uhrenverkäufe in Grosschina, obwohl die Region, unterstützt durch sehr starke Schmuckverkäufe, ein zweistelliges Wachstum verzeichnete, so der Vontobel-Experte. Der Konzern spiele dennoch in einer eigenen Liga.
Etwas zurückhaltender äussert sich die Zürcher Kantonalbank (ZKB) zu Richemont: Trotz «brillanter Umsatzentwicklung» sehen die Analysten auch Risiken durch eine sich doch noch eintrübende Konsumentenstimmung bzw. Abkühlung der aktuell starken Wachstumsdynamik. Belastend wirken dabei allenfalls höhere Benzinpreise, anhaltender Inflationsdruck, steigende Flugticketpreise sowie ein allgemein schwächeres Stimmungsklima.
Die ZKB-Experten beziffern den fairen Wert der Aktie auf 187 Franken. Der Konsens erachtet 194.26 Franken als realistisch, mit der höchsten Schätzung bei 215 Franken. 13 Kaufempfehlungen überwiegen sechs Halten-Ratings.
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