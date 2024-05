Julius Bär senkt das Kursziel auf 128 von 140 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin «Hold». Bei den Umsatzzahlen für das erste Quartal 2024 habe Straumann die Erwartungen zwar leicht übertroffen, allerdings nur aufgrund einer überdurchschnittlichen Leistung in der Region Asien-Pazifik, die von nun an nachlassen werde, während alle anderen Regionen hinter den Konsenserwartungen zurückgeblieben seien. Auch wenn die Ergebnisse nicht als katastrophal bezeichnet werden könnten, sei die Verlangsamung des Wachstums insbesondere in den USA ein grosses Problem, so der Experte weiter.