Rentabilität im China-Geschäft verbessert

Vor allem die Aussagen zum chinesischen Markt dürften bei Investoren zu einer gewissen Erleichterung führen: So habe sich die Rentabilität in China verbessert, heisst es. Dies werde durch den Hochlauf des Standorts in Shanghai und niedrigere Produktionskosten vor Ort gestützt. «Die verzögerte Einführung von VBP 2.0 hat zu einem unveränderten Preisumfeld geführt, während sich der Patientenstrom und die Nachfrage der Vertriebspartner langsam normalisieren.» Zur Erinnerung: Das China-Geschäft hatte wegen der verzögerten Preisreform (VBP 2.0) den Konzern in den vergangenen Quartalen ausgebremst