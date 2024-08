Nachdem die Straumann-Aktie im ersten Quartal wegen sehr starker regionaler Unterschiede noch deutlich unter die Räder gekommen war, steht die Entwicklung der einzelnen Verkaufsregionen nun etwas stärker im Fokus. So legten die Umsätze in der wichtigsten Region Europa, Naher Osten & Afrika im zweiten Quartal in der Berichtswährung um 11,6 Prozent zu, nachdem sie in den ersten drei Monaten leicht rückläufig waren. Auch in Nordamerika zogen die Einnahmen mit +4,7 Prozent wieder an (Q1: -2,3 Prozent). Anhaltend stark blieben Asien (+26,4 Prozent) und Lateinamerika (+8,4 Prozent).