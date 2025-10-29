Zu der Neuausrichtung geht Straumann strategische Partnerschaften mit Smartee und DentalMonitoring ein. Dies soll die Transformation des Kieferorthopädie-Geschäfts beschleunigen.
Im Rahmen der Partnerschaft mit Smartee werde die Clear-Aligner-Produktion für die Regionen EMEA und APAC auf Standorte von Smartee übertragen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dazu soll auch die ClearCorrect-Produktion im deutschen Markkleeberg bis Anfang 2026 eingestellt werden.
Fokus auf strategische Wachstumsmärkte
ClearCorrect soll sich im Zuge der Neuausrichtung auf strategische Wachstumsmärkte konzentrieren und den Fokus dabei auf Allgemeinzahnärzte sowie Zahnärztliche Service-Organisationen ausweiten. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit mit Kieferorthopäden weiter gefestigt werden. Innovation bleibe ein zentraler Bestandteil der ClearCorrect-Strategie, so Straumann.
Zudem sei die Zusammenarbeit mit DentalMonitoring ausgebaut worden, an dem Straumann seit 2018 eine Minderheitsbeteiligung hält. Gemeinsam werde eine Fernüberwachungstechnologie entwickelt, die KI-gestützte Behandlungsüberwachung direkt in die ClearCorrect-Plattform integriere. Die erste gemeinsame Lösung soll 2026 weltweit eingeführt werden.
