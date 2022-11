Das schwächere Konjunktur- und Konsumumfeld ist dennoch nicht spurlos an Straumann vorübergangen. So hätten etwa "die makroökonomischen Entwicklungen" in der Region Nordamerika die Nachfrage nach Zahnschienen gedrückt - allerdings weniger stark als im zweiten Quartal. Wer eine starke Teuerung zu schultern hat, verzichtet oft darauf, sich die sogenannten "Aligners" verpassen zu lassen.