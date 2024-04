In den übrigen Regionen war das Bild hingegen eher durchmischt. Gut lief es nebst Asien auch noch in Lateinamerika, wo der Umsatz um 8,8 Prozent auf 51,4 Millionen zulegte. In der grössten Region «Europa, Naher Osten und Afrika» sanken die Verkäufe hingegen leicht um 0,9 Prozent auf noch 283,9 Millionen Franken. Allerdings litt Straumann auch hier unter dem starken Franken, in Lokalwährungen betrug das Plus 7,5 Prozent.