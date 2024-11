Gleichzeitig erwartet sie, dass die überdurchschnittliche Margenhöhe nachhaltig ist. Straumann dürfte gemäss Berenberg und Konsens in den Jahren 2024 bis 2030 in etwa die Mitte seines Margenzielbereichs (25-30 Prozent) erreichen. In den letzten fünf Jahren erzielte Straumann eine durchschnittliche Marge von 26 Prozent und übertraf damit die Konkurrenz. Die konstant hohen Margen von Straumann sind gemäss Berenberg auf eine Kombination aus Produktmix, der Einführung neuer Produkte alle zwei bis drei Jahre und einer hervorragenden Kostenkontrolle zurückzuführen.