Betroffen sei jedoch nur ein Altsystem gewesen, wie es in einer Mitteilung von Straumann vom Montagnachmittag heisst. Zusammen mit externen Cybersicherheits- und Forensikexperten seien unmittelbar Gegenmassnahmen eingeleitet worden, um den Vorfall einzudämmen, zu isolieren und unbefugte Zugriffe zu verhindern. Aktuell würden die zuständigen Behörden über den Vorfall benachrichtigt. Weitere Parteien sollen bei Bedarf informiert werden.