Starke regionale Unterschiede

Wegen der teilweise starken Unterschiede stehen schon seit einigen Quartalen die regionalen Umsätze verstärkt im Fokus. So stiegen die Einnahmen in der wichtigsten Region Europa, Naher Osten & Afrika im ersten Quartal organisch um 7,8 Prozent auf 288,4 Millionen. Die Entwicklung sei über die wichtigsten europäischen Märkte hinweg stark gewesen und unterstreiche die Widerstandsfähigkeit der Region sowie ihre Bedeutung als zentraler Treiber der Gesamtleistung der Gruppe, heisst es dazu in der Mitteilung.