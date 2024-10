Damit liegt der Fokus auf der regionalen Umsatzentwicklung: Besonders starkes Wachstum gelang dem Basler Konzern erneut in Asien-Pazifik (+16,5 Prozent). Aber auch in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) wurde ein starkes, zweistelliges Wachstum erzielt (+11,2 Prozent). Lateinamerika legte hingegen nur leicht zu (+2,3 Prozent) und in Nordamerika kam es erneut zu einem Rückgang (-1,4 Prozent).