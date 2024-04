Die Ergebnisse für das 1. Quartal waren "gemischt“ angesichts des organischen Umsatzanstiegs. Es war aber eine „enttäuschende“ Entwicklung in Nordamerika, schreibt die Analystin Veronika Dubajova von Citi in einer Notiz. Sie sieht ein Abwärtsrisiko für die Konsenserwartungen für das Geschäftsjahr. Obwohl das Unternehmen qualitativ an seiner Prognose für 2024 festhielt, seien die Kommentare des Unternehmens zu den Marktbedingungen zu stark abgeschwächt.