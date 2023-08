Der Basler Implantate-Produzent Straumann ist als Wachstumslokomotive bekannt. Allerdings dürfte doch einiges an Gegenwind von der Wechselkursfront zu spüren gewesen sein, so die Meinung der Analysten. Und weiter dürfte die Core-Ebit-Marge von bewussten Investitionen in den Vertrieb, das Digitalgeschäft belastet worden sein, heisst es etwa bei der ZKB. Längerfristig dürfte das mit der Profitabiltiät bei den Baslern aber kein Problem sein, heisst es weiter.