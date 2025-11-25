So strebt Straumann an, den Umsatz bis 2030 um jährlich 10 Prozent zu steigern. Die Marge zum Kern-Betriebsergebnis (Kern-EBIT) soll gleichzeitig zwischen 2026 und 2030 jedes Jahr zu konstanten Wechselkursen um 40 bis 50 Basispunkte zulegen, heisst es in dem Communiqué weiter.