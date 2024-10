Es sei an der Zeit, dass die United States Maritime Alliance (USMX) einen fairen Tarifvertrag für die Arbeitnehmer aushandele, sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Karine Jean-Pierre. Sie verwies dabei auf einen Boom der Nachfrage nach Schifffahrtsdienstleistungen seit der Corona-Pandemie. «Die Reedereien haben seit der Pandemie Rekordgewinne und in einigen Fällen einen Gewinnanstieg von über 800 Prozent erzielt», betonte sie. «Es ist nur fair, dass auch die Arbeiter, die sich während der Pandemie in Gefahr begaben, um die Häfen offen zu halten, eine deutliche Lohnerhöhung erhalten.»