Noch am Sonntagmorgen hatte die einflussreiche Bergarbeitergewerkschaft in einem Rundschreiben an ihre Mitglieder mit einem erneuten Streik gedroht, sollte das Unternehmen seine Position in den Tarifverhandlungen nicht überdenken. Erst am Dienstag waren die Arbeiter wegen Unstimmigkeiten bei der Bezahlung in den Ausstand getreten.